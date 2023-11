Sanità: sindacati confermano sciopero 5 dicembre, sit-in a Roma

Roma, 30 nov. (Adnkronos Salute) – Sarà Piazza Santi Apostoli, a Roma, il fulcro delle manifestazioni che si terranno in tutta Italia in occasione dello sciopero nazionale dei medici, dei dirigenti sanitari, degli infermieri, ostetriche e altre professioni sanitarie, il prossimo 5 dicembre. Alle 11.30 infatti inizierà il sit-in di protesta contro la Manovra economica e in difesa del Servizio sanitario nazionale organizzato dai sindacati medici Anaao Assomed e Cimo-Fesmed e degli infermieri Nursing Up. Saranno presenti i segretari e i presidenti nazionali delle sigle promotrici – riferisce una nota – unite in un unico grande movimento di protesta, al grido di “La sanità pubblica non si svende, si difende!”.

“Dopo l’ennesima Manovra economica, che ignora le esigenze dei professionisti della salute, mette in discussione i loro diritti acquisiti, e dimentica le necessità della sanità pubblica, è giunta l’ora di scioperare – dichiarano Pierino Di Silverio, segretario Anaao Assomed, Guido Quici, presidente Cimo-Fesmed, e Antonio De Palma, presidente Nursing up -. Ci vediamo in piazza per esprimere a gran voce tutta la nostra rabbia e la nostra delusione”, concludono.