Fine della corsa per il latitante di Cervino Raffaele Piscitelli. Poliziotti della Squadra mobile di Caserta e del Servizio centrale operativo, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Napoli, hanno arrestato, infatti, il latitante ritenuto essere reggente del clan camorristico Massaro. Il medesimo era stato condannato per associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti.

