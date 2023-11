Mo: Abdullah di Giordania, ‘Israele consenta maggiori aiuti a Gaza’

Amman, 30 nov. (Adnkronos) – Il re di Giordania Abdullah ha esortato i funzionari umanitari delle Nazioni Unite e le Ong internazionali a fare pressione su Israele affinché consenta maggiori aiuti a Gaza. Lo scrive al Jazeera.

Secondo quanto riferito, il monarca ha dichiarato in una riunione d’emergenza ad Amman di funzionari delle Nazioni Unite, capi di organizzazioni non governative occidentali e rappresentanti di donatori arabi, che è inaccettabile che Israele continui a trattenere sufficienti flussi di aiuti.

“Il monarca ha esortato la comunità umanitaria internazionale a fare la propria parte e salvare gli abitanti di Gaza che hanno sopportato una guerra brutale che ha trasformato la loro terra in un luogo invivibile”, ha detto un delegato che ha chiesto l’anonimato.