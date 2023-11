Palermo, 30 nov. (Adnkronos) – Da oggi il boss Giovanni Battista Badalamenti, 69 anni, residente da tempo in America, è ufficialmente latitante. Il gip del tribunale di Palermo Filippo Serio ha dichiarato ufficialmente la sua latitanza. Badalamenti era sfuggito nelle scorse settimane alla cattura disposta dalla Direzione distrettuale antimafia di Palermo. Ora è ricercato non solo in Italia ma anche negli Usa.