Filippo Polcino è nato nel Sannio ed è ancorato alla sua terra da un legame profondo, messo a dura prova dal big match di questa settimana, al “Menti”.

Una lunga carriera da dirigente la sua che l’ha portato oggi in testa alla classifica del girone C, da amministratore unico della Juve Stabia. Capolista in Serie C, ma con i piedi per terra: “Stiamo vivendo questo momento con tanta umiltà – ha dichiarato a Il Sannio Quotidiano –, il nostro obiettivo nel precampionato era la salvezza e non lo dico a titolo di scaramanzia, ma è la verità. L’avevamo anche annunciato prima dell’inizio del campionato come un’altra stagione di sacrifici, perché per noi era importante vincere il campionato fuori dal campo, quello economico-finanziario. Diciamo che siamo riusciti a raggiungere il nostro obiettivo grazie agli sforzi del presidente Langella e alla strategia che abbiamo messo su come amministratori”.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia