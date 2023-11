Kissinger: ambasciatore cinese, ‘storia ricorderà suo contributo relazioni Cina-Usa’

Washington, 30 nov. (Adnkronos) – L’ambasciatore cinese negli Stati Uniti Xie Feng si è detto “profondamente scioccato e rattristato” nell’apprendere della morte di Kissinger.

“È una perdita tremenda sia per i nostri paesi che per il mondo”, ha scritto su X. “La storia ricorderà il contributo che ha dato alle relazioni tra Cina e Stati Uniti, e rimarrà sempre vivo nei cuori del popolo cinese come la persona più stimata e un vecchio amico”.