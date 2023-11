Giustizia: domani interpellanza Più Europa a Crosetto, ‘ministro fornisca dettagli’**

Roma, 30 nov. (Adnkronos) – “Si chiede di fornire al Parlamento tutti i dettagli in suo possesso su quando si sarebbero svolte le riunioni a cui il ministro ha fatto riferimento nella summenzionata intervista, quali persone vi avrebbero partecipato, la corrente della magistratura che le avrebbe organizzate e i contenuti di queste riunioni”. E’ quanto si chiede al ministro Guido Crosetto nell’interpellanza urgente che sarà illustrata domani alla Camera, presentata da Benedetto Della Vedova e Riccardo Magi.

"I Corriere della Sera di domenica 26 novembre ha pubblicato un'intervista al Ministro Crosetto dal titolo 'È l'opposizione giudiziaria l'unico pericolo per il governo' in cui il ministro dichiara: 'l'unico grande pericolo è quello di chi si sente fazione antagonista da sempre e che ha sempre affossato i governi di centrodestra: l'opposizione giudiziaria' e 'a me raccontano di riunioni di una corrente della magistratura in cui si parla di come fare a 'fermare la deriva antidemocratica a cui ci porta la Meloni'. Siccome ne abbiamo visto fare di tutti i colori in passato, se conosco bene questo Paese mi aspetto che si apra presto questa stagione, prima delle Europee…'", si ricorda nell'interpellanza.

Di qui la richiesta a Crosetto a “fornire al Parlamento tutti i dettagli in suo possesso” considerato “che il contenuto e la gravità istituzionale di tali affermazioni sono tali da richiedere informazioni circostanziate relativamente ai fatti evocati e alle persone coinvolte”.