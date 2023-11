Per l’approvazione del progetto esecutivo, il Comune, così come per il Malies, è in attesa del parere da parte della Soprintendenza. Che, sembra, non dovrebbe apportare modifiche sostanziali al progetto proposto, per cui sarà sufficiente una determina dirigenziale per avviare l’iter da seguire per l’appalto dei lavori previsti dalla “Rigenerazione urbana dell’area Piazza Risorgimento e dell’area adibita a Terminal Bus extraurbani”. Ma, rispetto all’elaborato definitivo già licenziato dalla Giunta, è quasi certo che l’amministrazione apporterà qualche variante. Precisamente, non si è convinti della fontana a pavimento.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia