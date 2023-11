Fnm: Gibelli, ‘viaggiatori e giovani ci potranno suggerire la loro idea di stazione del futuro’

Milano, 30 nov. (Adnkronos) – “È importante oggi far emergere iniziative che consentano al mondo Fnm di misurare il valore dentro parametri di tipo culturale che favoriscono la reinterpretazione dei luoghi. Non ultima, abbiamo costruito insieme alla nostra controllata Ferrovie Nord un’iniziativa con la Naba, la Nuova Accademia di Belle Arti, che ha consentito ai giovani di darci delle indicazioni di come dovrebbero essere le stazioni del futuro attraverso delle opere artistiche che hanno una doppia valenza: accompagnare nel viaggio con un attimo di bellezza le persone che non vengono solo per i treni e che possono incontrare delle opere artistiche in stazione e dare a noi degli elementi di come i giovani pensano debbano essere le stazioni del futuro con la loro sensibilità e la loro capacità di reinterpretare i luoghi.” Lo ha detto all’Adnkronos Andrea Gibelli, presidente di Fnm, il principale gruppo integrato nella mobilità sostenibile in Lombardia e tra i principali investitori non statali italiani del settore, che nell’ultimo anno è attivo anche negli investimenti culturali.