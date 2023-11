Dl migranti: governo pone fiducia al Senato**

Roma, 30 nov. (Adnkronos) – Il governo, con il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, ha posto la questione di fiducia al Senato sul decreto legge in materia di immigrazione contenente norme su protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del ministero dell’Interno, già approvato dalla Camera, e in scadenza lunedì prossimo, 4 dicembre. La seduta è stata sospesa ed è stata convocata la Conferenza dei capigruppo per definire i tempi relativi al prosieguo dei lavori.