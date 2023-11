Cosmoprof torna nel marzo 2024, a Bologna la fiera dedicata all’industria beauty

Milano, 29 nov. (Adnkronos) – Networking con una community internazionale di oltre 500mila stakeholder da più di 190 paesi, sviluppo di nuove sinergie, anteprima esclusiva di nuovi trend e innovazioni, contenuti formativi personalizzati e strumenti di match-making tailor-made per ogni necessità di business: è Cosmoprof Worldwide Bologna.

Giunta alla 55a edizione, la manifestazione di riferimento mondiale per aziende e operatori dell’industria cosmetica continua ad essere un caleidoscopio unico al mondo per scoprire come si sta trasformando il settore.

La fiera si svolgerà da giovedì 21 a domenica 24 marzo, con l’apertura in contemporanea di tutti i saloni da giovedì 21 marzo. Cosmopack, dedicato alla supply chain, e Cosmo Perfumery & Cosmetics, salone che ospita aziende ed operatori retail per il comparto Profumeria e Cosmesi, saranno operativi per tre giorni fino a sabato 23 marzo. Il canale professionale di Cosmo Hair, Nail & Beauty Salon aprirà giovedì 21, ottimizzando le attività di networking e gli scambi commerciali anche con addetti ai lavori degli altri comparti, e chiuderà domenica 24 marzo. Il nuovo format riflette la crescente combinazione tra canali distributivi, e ha ottenuto rapido consenso tra aziende e operatori da tutto il mondo. La campagna di vendita degli spazi espositivi ha registrato notevole successo, con aziende da 61 paesi già confermate.

Cosmoprof Worldwide Bologna potrà contare sulla collaborazione con Cosmetica Italia – Associazione nazionale imprese cosmetiche. A favorire lo sviluppo della manifestazione a livello globale, il supporto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e di Ice – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane. Per l’edizione di marzo 2024 grazie al supporto degli uffici Ice all’estero sarà presente a Bologna una delegazione di buyer da oltre 47 paesi, con particolare attenzione ai mercati emergenti. Da sottolineare il supporto delle associazioni di categoria nazionali, come Cna – Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa, Confartigianato e Camera italiana dell’acconciatura, che sarà fondamentale per il coinvolgimento di estetiste e acconciatori a Bologna. Grazie ad iniziative in partnership con associazioni e media partner di settore, saranno incentivate le attività di incoming di distributori italiani.

Cosmoprof Worldwide Bologna è l’appuntamento più importante della piattaforma internazionale Cosmoprof, che con i suoi eventi a Hong Kong, Mumbai, Las Vegas, Thailandia e, dal 2024, a Miami e a Riyadh, offre possibilità di business uniche a livello internazionale. A marzo, Bologna tornerà ad essere il punto di incontro di oltre 250.000 operatori da quasi 160 paesi. L’eccellenza dei servizi di business offerti e la presenza in contemporanea di player attivi in tutti i comparti dell’industria rendono la visita a Cosmoprof un’esperienza unica e irripetibile a livello mondiale. I numerosi eventi organizzati nei giorni di manifestazione ben esprimono il fermento tra gli addetti ai lavori e la volontà di interagire e stringere nuove sinergie. La potenza comunicativa dell’evento garantisce una visibilità impareggiabile alle aziende e ai partner presenti, con una media di oltre 2 milioni di visite al sito e più di 4 milioni di impressions sui canali social per ogni edizione, e 1.300 giornalisti e influencer da tutto il mondo presenti in fiera. Per l’edizione di marzo, dal 23 novembre è possibile richiedere il proprio titolo di ingresso. L’anticipazione di circa un mese rispetto alle precedenti edizioni dell’attivazione della biglietteria online faciliterà la presenza degli operatori, soprattutto di coloro che provengono dall’estero, garantendo anche una migliore organizzazione della presenza in fiera.

L’edizione 2024 di Cosmoprof si preannuncia ricca di contenuti e approfondimenti, che saranno studiati appositamente per rispondere alle esigenze di tutti gli operatori, consentendo loro di cogliere appieno la ricchezza dell’offerta espositiva e di immergersi completamente nelle suggestioni e nelle nuove tendenze da tutto il mondo. Appuntamento da non perdere per chi è interessato alle novità più all’avanguardia sono i Cosmopack & Cosmoprof Awards, gli “Oscar della Bellezza” che celebrano l’eccellenza dell’industria cosmetica mondiale. Progetto consolidato in tutti gli eventi Cosmoprof nel mondo, gli Awards rappresentano un riconoscimento prestigioso e ambito dall’intero settore, grazie al contributo di un panel indipendente di esperti internazionali incaricato di selezionare le formulazioni più sostenibili, le soluzioni di design più user-friendly e le tecnologie digitali più innovative. I vincitori saranno annunciati nel corso della Grande Soirée di Cosmoprof Worldwide Bologna 2024, in programma venerdì 22 marzo, con la presenza esclusiva di Mtv Italia. Per una panoramica dei trend più attuali tra gli espositori di Cosmoprof, Cosmotrend, il report progettato da Beautystreams, è uno strumento fondamentale per trend-scouter, stampa, influencer e buyer per orientarsi tra i corridoi della manifestazione. Il rapporto fornisce una prospettiva fondamentale sulla direzione del settore, analizzando le proposte di packaging più rivoluzionarie e le formule e le soluzioni più in linea con le esigenze attuali del consumatore. Uno degli elementi che maggiormente caratterizzano Cosmoprof Worldwide Bologna sullo scenario internazionale è la ricchezza dei contenuti e degli approfondimenti, personalizzati a seconda delle esigenze dei diversi settori. Per condividere approfondimenti, ispirazioni e strategie future per affrontare le problematiche più attuali per l’industria cosmetica, CosmoTalks, il calendario di tavole rotonde di Cosmoprof, offrirà agli stakeholder 3 giorni di appuntamenti con quasi 70 relatori, rappresentanti di agenzie di analisi di mercato e di tendenze, brand e media provenienti da tutto il mondo, che discuteranno sullo stato dell’arte dell’industria e sulla sua evoluzione futura. Tra i temi dell’edizione 2024, nuovi trend, soluzioni high-tech per l’industria, ingredienti e materie prime sostenibili e innovativi, analisi dei nuovi equilibri internazionali. Già confermata la collaborazione con Beautystreams, Ecovia Intelligence, Euromonitor International, Fashion Snoops, Nelly Rodi, Veg – Virtual Events Group.