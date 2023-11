Escalation preoccupante di reati predatori nel beneventano, tra furti a danni di private abitazioni e incursioni in attività commerciali. Da ultimo l’incursione nella notte a Faicchio ai danni di un punto bancario, con lo scassinamento della cassa di un bancomat.

Per raggiungere il loro obbiettivo due malviventi dal volto travisato hanno prima forzato l’ingresso del locale e poi hanno agito dall’interno per forzare la cassa e appropriarsi del denaro in essa contenuto.

