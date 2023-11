Calcio: Gasperini, ‘grande soddisfazione aver raggiunto gli ottavi di Europa League’

Bergamo, 30 nov. – (Adnkronos) – “Indubbiamente il primo obiettivo era vincere il gruppo ed è stato molto importante averlo raggiunto. Non era affatto facile, abbiamo fatto tanti punti e oggi abbiamo sofferto contro la squadra più accreditata del girone. È una grande soddisfazione”. Così l’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini al microfono di Dazn dopo il pareggio per 1-1 con lo Sporting Lisbona che qualifica gli orobici agli ottavi di finale di Europa League. “Ora in campionato avremo il tempo per dedicarci con tutta la concentrazione del caso alle partite, non ci saranno nemmeno le nazionali di mezzo”, aggiunge Gasperini prima di elogiare l’autore del gol Gianluca Scamacca. “Dà sempre pericolosità: ha segnato un gol annullato per pochi centimetri, ha fatto un gol buono, uno lo ha sbagliato davanti alla porta. Mantiene sempre alto il pericolo per gli avversari, poi è chiaro che ha molti margini di miglioramento in tanti aspetti, speriamo non abbia intoppi perché ora avrà a disposizione un periodo nel quale potrà giocare e allenarsi con continuità. In più ha questa potenza di tiro, ne ho visti tanti ed è rarissima, è una risorsa, una caratteristica fantastica. Se tira dai 16 metri in poi. Quando è dal limite o dentro l’area ha una percentuale realizzativa altissima, centra quasi sempre la porta e questo va sfruttato, così come la sua statura. La utilizza poco ma è fondamentale”.