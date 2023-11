Agrigento: contributo a spese gestione scuole infanzia

Palermo, 30 nov. (Adnkronos) – Il Dipartimento regionale all’Istruzione e al Diritto allo Studio, “al fine di favorire la riduzione della compartecipazione economica delle famiglie, ha previsto la possibilità di accedere a un contributo alle spese di gestione delle scuole d’infanzia paritarie relativamente all’anno scolastico 2023/2024”. Ad annunciarlo è il Vicesindaco e Assessore con delega alla Pubblica Istruzione, Maria Platamone. Gli Enti gestori delle scuole dell’infanzia paritarie dovranno trasmettere al Comune di Licata, entro e non oltre il giorno 11 dicembre 2023, l’istanza di ammissione al contributo e la documentazione a corredo. Il contributo non potrà superare l’importo di euro 4.000,00 per sezione.