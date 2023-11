Dai furti a raffica che si sono succeduti sul territorio passando per le rapine e le truffe.

Meglio dirsi, nel caso di specie, a quelle tentate. Martedì pomeriggio, in particolare, due uomini si sono portati in una casa non lontana dal Centro medico Erre spacciandosi per postini che avrebbero dovuto recapitare una pseudo-raccomandata.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia