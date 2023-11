Ucraina: Russia, ‘abbattuto drone in volo verso Mosca’

Mosca, 29 nov. (Adnkronos) – I sistemi di difesa aerea russi hanno abbattuto un drone ucraino che volava in direzione di Mosca. Il velivolo senza pilota è stato intercettato vicino al villaggio di Borisovka, nel distretto urbano di Podolsk. Lo ha annunciato il capo ad interim del distretto, Grigory Artamonov.

“Questa mattina, nella zona del villaggio di Borisovka, le forze di difesa aerea hanno respinto un attacco di un drone in volo verso Mosca”, ha scritto sul suo canale Telegram e ha confermato che, secondo i dati preliminari, nella zona in cui sono caduti i detriti non ci sono né danni e né vittime.