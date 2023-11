Sport: Tamberi, ‘Sinner e Bagnaia dimostrano che l’Italia eccelle in tanti sport’

Roma, 29 nov. – (Adnkronos) – “Tra moto e tennis nell’ultimo weekend si cambiava canale di continuo. I risultati di Sinner e Bagnaia sono il culmine di una stagione che ha dimostrato come l’Italia non sia sola viva ma nell’élite in tanti sport”. Lo ha detto Gianmarco Tamberi a margine dell’incontro in Quirinale con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella parlando degli ultimi successi azzurri nel tennis e nel motomondiale. “Merito di questi successi é in gran parte del presidente del Coni Giovanni Malagó che fa di tutto per metterci nella miglior condizione possibile”, ha concluso il campione del salto in alto.