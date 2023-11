Sport: ‘la donna atleta’, mercoledì 6 dicembre il seminario al centro Coni dell’Acqua Acetosa

Roma, 29 nov. – (Adnkronos) – Nuovo seminario in programma all’Acqua Acetosa di Roma. Mercoledì 6 dicembre l’Aula Magna del Centro di Preparazione Olimpica ‘Giulio Onesti’ del Coni ospiterà l’incontro intitolato “La Donna Atleta”. L’evento è organizzato dall’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del Coni e rivolto ai direttori tecnici, agli staff tecnici, ai medici e agli staff federali. In apertura, alle ore 10.00, i saluti istituzionali del Segretario Generale del Coni, Responsabile Ufficio Sport e Capo Missione Parigi 2024 Carlo Mornati, poi l’introduzione a cura di Giampiero Pastore, Responsabile Istituto di Medicina e Scienza dello Sport Coni.

Il primo intervento sarà dello psicologo Giuseppe Vercelli, Consulente Istituto di Medicina e Scienza dello Sport Coni. Dopo di lui il preparatore fisico Andrea Cardone, anch’egli Consulente dell’Istituto, aprirà il tema delle differenze di genere nello stile di conduzione dell’allenamento che sarà trattato da Valentina Turisini (Commissione Nazionale Tecnici), Franco Cattaneo (Direttore Tecnico Federazione Italiana Canottaggio), Marco Mencarelli (Direttore Tecnico delle Squadre Nazionali giovanili femminili e dei progetti Club Italia – Federvolley), Daniele Molmenti (Direttore Tecnico Canoa Slalom Federazione Italiana Canoa Kayak) ed Enrico Maria Sbardella (Coordinatore Nazionali giovanili femminili Federcalcio).

Alle 13 è prevista la pausa pranzo. Alla riapertura dei lavori il preparatore fisico Alberto Di Mario (Consulente Istituto di Medicina e Scienza dello Sport Coni) introdurrà il tema dell’allenamento della donna atleta su cui si soffermeranno Antonio Gianfelici (Medico dello Sport e Consulente Istituto di Medicina e Scienza dello Sport Coni), Paolo Sangalli (Direttore Tecnico Squadra Nazionale femminile strada Federciclismo) ed Antonio La Torre (Direttore Tecnico Federazione Italiana di Atletica Leggera). L’ultima parte del seminario vedrà gli interventi di Andrea Ferretti, Direttore Sanitario Istituto di Medicina e Scienza dello Sport Coni, che parlerà di genesi e prevenzione del rischio infortuni per l’atleta, e di Maria Rosaria Squeo (Responsabile Sanitario Area Olimpica Istituto di Medicina e Scienza dello Sport Coni), sulla gravidanza dell’atleta.