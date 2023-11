Sicilia: Agen (Confcommercio), ‘Schifani da un anno assente ad incontri’

Catania , 29 nov. – (Adnkronos) – “A livello nazionale e territoriale il dialogo con la politica e’ ottimo. Un po’ meno buono a livello regionale seppur con dei distinguo. Lo dico con grande franchezza: non solo come Catania, ma a livello regionale, non capiamo come mai il Presidente della Regione Sicilia Schifani, che e’ stato prontissimo a venirci a trovare in campagna elettorale promettendoci mari e monti, da oltre un anno ormai si dimentichi di prendere parte a qualsiasi incontro a cui sono presenti non solo noi di Confcommercio ma anche tutte le altre associazioni di commercianti, artigiani e così via”. Lo afferma all’AdnKronos il Presidente di Confcommercio Catania, Piero Agen. “Pensiamo -aggiunge- che lui abbia sbagliato il ‘quadro di riferimento’ e stiamo provando a spiegarglielo anche con l’aiuto del vice presidente di Regione e degli assessori, molto più disponibili a parlare”. “Credo -osserva infine Agen- che chi non si confronta con le categorie commetta un errore perché noi non vogliamo creare problemi ma aiutare a risolverli”. (di Francesco Bianco)