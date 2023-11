Roma, 29 nov (Adnkronos) – “Il raddoppio dei fondi del bonus psicologo da parte del governo è il segno di una percezione ormai condivisa sulla priorità della salute mentale. Occorrerebbero risorse dieci volte tanto. Combatteremo in ogni occasione per allargare, far crescere, promuovere”. Lo scrive su Twitter il senatore del Pd Filippo Sensi.