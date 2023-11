Non saranno in liste né Michele Iannotta (anche se un colpo di coda dell’ultima ora non è da scartare visto che come voto ponderato Sant’Agata de’ Goti conta, eccome) e né Alessandro Mauro, mettendo al riparo da scossoni l’amministrazione comunale. Ma, Fratelli d’Italia un buon colpo lo mette ugualmente a segno, con la candidatura di Gaetano Mauriello a Montesarchio, Comune sannita assieme a Sant’Agata dove sindaco e consiglieri esprimono un voto ponderato del valore pari a 273.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia