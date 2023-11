Mo: Onu chiede passo ‘irreversibile’ verso la soluzione dei due Stati

Ginevra, 29 nov. (Adnkronos) – Le Nazioni Unite hanno chiesto alla comunità internazionale di compiere un passo verso una soluzione a due Stati per il conflitto israelo-palestinese, affermando che Gerusalemme dovrebbe fungere da capitale di entrambi gli Stati.

“È ormai giunto il momento di procedere in modo deciso e irreversibile verso una soluzione a due Stati, sulla base delle risoluzioni delle Nazioni Unite e del diritto internazionale. Ciò significherebbe, per Israele e Palestina, vivere fianco a fianco in pace e sicurezza”, ha affermato Tatiana Valovaya, direttrice generale dell’ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra, leggendo, in occasione della Giornata internazionale di solidarietà con il popolo palestinese delle Nazioni Unite, un discorso scritto dal segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres.