Mo: bandiera della Palestina su scalinata Teatro Massimo di Palermo

Palermo, 29 nov. (Adnkronos) – Bandiera della Palestina sulla scalinata del Teatro Massimo di Palermo per mostrare, nella giornata internazionale di solidarietà alla Palestina, la vicinanza alla popolazione dei territori occupati dall’esercito israeliano. “Una risposta chiara all’esposizione delle bandiere sioniste dai palazzi del potere” si legge in una nota del coordinamento palermitano al fianco della Palestina. “Nelle scorse settimane, in tutto il mondo sono scesi in piazza milioni di persone per chiedere l’immediato cessate il fuoco a Gaza – prosegue – Di fronte ai tentativi di censura di ciò che sta avvenendo in Palestina, di fronte al genocidio in atto da parte dello Stato di Israele, ci schieriamo con forza al fianco della popolazione di Gaza. Continuiamo a mobilitarci per sostenere la resistenza del popolo palestinese contro l’oppressione sionista, fino alla vittoria, e rilanciamo l’appuntamento al corteo che si terrà venerdì 1 dicembre, alle 15.30, in via Maqueda”.