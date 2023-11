Militari del Nucleo Mobile del Gruppo di Benevento hanno sottoposto a controllo un’attività commerciale del capoluogo di provincia, gestita da personale di etnia cinese, ove hanno riscontrato che erano posti in vendita accessori per la casa e per la persona, bigiotteria, cosmetici e materiale da cancelleria, non conformi agli standard di sicurezza previsti dal D.Lgs. n. 206/2025 (Codice del Consumo).

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia