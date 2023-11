Roma, 29 nov. (Adnkronos) – “Salvini impegnato com’è a studiare la geografia, non si rende conto che non sa la storia e che non ha capito nulla di Firenze: se c’è una città che deve tutto alla sua apertura questa è Firenze. Portare la marea sovranista a Firenze è come portare un siciliano a Pontida”. Così Matteo Renzi a Metropolis, web talk del gruppo Gedi.