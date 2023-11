Intesa Sp: con Fondazione Cariplo celebra 200 anni Cassa

Milano, 29 nov. (Adnkronos) – Intesa Sanpaolo e Fondazione Cariplo celebrano oggi i duecento anni dalla costituzione della Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde la più antica banca lombarda. Era il 1823 e la Lombardia era una delle più fiorenti regioni dell’impero austriaco. L’obiettivo della Cassa era favorire la formazione del risparmio familiare, sulle tracce dell’attività della commissione centrale di beneficenza che la istituisce.

Attraverso gli utili della Cariplo, che venivano in larga parte ‘restituiti’ in beneficenza al territorio di riferimento – ricorda un comunicato stampa – “il circuito virtuoso risparmio/beneficenza trovò un formidabile slancio: le erogazioni, elargite ininterrottamente per un lunghissimo lasso di tempo, hanno infatti contribuito in modo rilevante alla creazione di un complesso sistema assistenziale che ha inciso in modo profondo e duraturo su alcune infrastrutture portanti della società lombarda (ospedali, asili, strutture assistenziali per i poveri in primis)”.

L’archivio della Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde, con i suoi 4 chilometri di documentazione dal 1472 al 2000, oltre 200.000 fotografie, migliaia di video, oggetti e volumi, è consultabile su appuntamento presso l’archivio storico di Intesa Sanpaolo in via Morone 3 a Milano. Il podcast ‘I 200 anni di Cariplo’ già disponibile su Intesa Sanpaolo On Air all’interno di anniversari e il documentario ‘La buona crescita. 200 anni di Cariplo’, prodotto da 3D Produzioni con il sostegno di Intesa Sanpaolo, in programma sui canali Rai nel mese di gennaio, raccontano la storia della Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde a partire da ciò che la Cassa è sempre stata per la gente lombarda: soccorso nei momenti difficili, promotrice del bene comune, motore del progresso della regione.