Scontro frontale sulla 372 Telesina, in un tratto compreso nel territorio di Vitulano: impatto violentissimo tra due suv, i cui guidatori hanno rimediato conseguenze molto serie. Ferito in modo grave un 36enne di Piedimonte Matese a bordo di una Kia Sportage, per lui condizioni valutate come peggiori rispetto all’altro ferito, un 34enne di Torrecuso comunque ricoverato a sua volta in codice rosso al ‘San Pio’.

