Roma, 29 nov. (Adnkronos) – Il faccia a faccia tra Schlein e Meloni? “Serve più alla premier per radicalizzare lo scontro, forse anche a Elly. Ma la sinistra deve scegliere cosa fare da grande. Dopo di che in bocca al lupo a Elly Schlein, in bocca al lupo a Giorgia Meloni”. Così Matteo Renzi a Metropolis, web talk del gruppo Gedi.