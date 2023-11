Furto in un locale, si ferisce alle mani e viene arrestato

Rapida risoluzione per l’episodio predatorio relativo ad un raid nei confronti di una caffetteria di piazza Risorgimento, dove sono stati trafugati soldi dal registratore di cassa e soprattutto provocato danni alla porta d’ingresso e alla vetrina dell’esercizio commerciale. I carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Benevento hanno risolto in tempi brevi il caso, relativamente al raid consumato nella notte tra lunedì e martedì. Tratto in arresto e posto ai domiciliari, il 41enne della città, Angelo Liberti gravato da diversi precedenti (a difenderlo l’avvocato Fabio Russo).

