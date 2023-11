Expo2023: Schlein, ‘contano più soldi che portare eventi in Paese rispettosi diritti’**

Roma, 29 nov. (Adnkronos) – “E’ un dispiacere, poteva essere un’occasione importante. Dopodichè ho ascoltato alcune analisi e le condivido: mi sembra che ormai in questo tipo di scelte pesino elementi che non dovrebbero influenzarle, come i petrodollari”. Così Elly Schlein a Metropolis, web talk del gruppo Gedi.

Quando le viene chiesto se dipenda anche dalla amministrazione di Roma, Schlein risponde: “Io credo che l’amministrazione di Roma stia facendo un grande sforzo e siamo di fronte a manovra che taglia risorse alla Capitale. Ma il mio ragionamento era di un altro tipo. Il tema è che dovrebbero contare oltre ai soldi” anche altri fattori come il fatto che “si dovrebbe provare a portare eventi in Paesi rispettosi dei diritti fondamentali”.