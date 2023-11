Ancora debiti fuori bilancio, ancora astensioni. Differenziazione all’interno della maggioranza neppure motivata da Francesco Farese. Il consigliere di Noi campani, in buona sostanza, si è espresso allo stesso modo dei colleghi di opposizione in commissione bilancio, ma senza fornire spiegazioni. La presidente Annalisa Tomaciello aveva posto ai voti il via libera affinché il consiglio deliberi in merito al riconoscimento di debiti fuori bilancio assistiti da relative sentenze.

