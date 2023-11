Cop28: Emirati, ‘obiettivo aumento temperatura 1,5 gradi a portata di mano’

Dubai, 29 nov. (Adnkronos) – Un “risultato senza precedenti” che manterrebbe vive le speranze di limitare l’aumento della temperatura globale a 1,5°C è a portata di mano. Lo ha detto al Guardian il presidente designato del vertice sul clima Cop28 delle Nazioni Unite Al Jaber, che guiderà i colloqui per conto del paese ospitante della Cop28, gli Emirati Arabi Uniti. “Devo essere cautamente ottimista”, ha affermato. “Penso che otterremo il risultato senza precedenti che tutti noi auspichiamo, quello di rimettere in carreggiata e garantire che il mondo accetti una tabella di marcia verso il 2030 che manterrà un aumento della temperatura al di sopra dei livelli preindustriali di 1,5 gradi”.

Leader mondiali e capi di Stato e di governo, tra cui il re Carlo III, il primo ministro britannico Rishi Sunak, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il Papa (in collegamento), parteciperanno ai colloqui che partono oggi. Non è prevista la partecipazione dei presidenti Usa Joe Biden e cinese Xi Jinping, ma invieranno rappresentanti di alto livello.

Sono attesi più di 70.000 delegati e ministri e alti funzionari di 198 paesi cercheranno di stringere un accordo su come ridurre urgentemente le emissioni di gas serra per mantenere la temperatura globale a 1,5°C sopra i livelli preindustriali, mentre le temperature salgono e le emissioni di carbonio continuano ad aumentare.