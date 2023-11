Nantes, 29 nov. – (Adnkronos) – Il Nantes ha esonerato l’allenatore Pierre Aristouy. Lo ha annunciato lo stesso club francese, che si trova al 12° posto in Ligue1. In pole position per sostituire Aristouy c’è Jocelyn Gourvennec, che dovrebbe essere ufficializzato nelle prossime ore.