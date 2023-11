Se un segnale serviva, il Benevento l’ha dato. Magari non così acuto come ci si augurava alla vigilia, ma questo in ogni caso non può sminuire il valore della vittoria con il Monterosi, risultato che poteva essere considerato scontato solo da chi non conosce (o fa finta di…) il mondo della Serie C e le sue difficoltà.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia