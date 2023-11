Basket: Nba, Sengun non basta a Houston, Dallas vince il derby texano

Dallas, 29 nov. – (Adnkronos) – Va a Dallas (11-6) il derby texano contro Houston (8-7), superata 121-115. Sotto anche di 9 punti nel terzo quarto, oltre al solito Luka Doncic i Mavericks devono aggrapparsi anche alle consuete magie di Kyrie Irving nelle seconde metà di gara, quando segna 22 dei suoi 27 punti (11 arrivano nel quarto quarto). Houston prova a vincere in tutti i modi (un successo sarebbe valso la qualificazione ai quarti dell’In-Season Tournament) ma neppure i 31 punti (14 nell’ultimo periodo) di Sengun, con 9 rimbalzi e 6 assist bastano agli ospiti. Doncic si ferma a un assist e a un rimbalzo dalla tripla doppia, autentico protagonista del derby texano, che chiude con 41 punti in 38 minuti (tirando 15/29 dal campo) ma anche 9 rimbalzi e 9 assist. Avesse centrato la tripla doppia, sarebbe stata la numero 59 della sua carriera, che lo avrebbe appaiato a una leggenda come Larry Bird al nono posto nella classifica all-time.