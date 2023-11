Agricoltura: Schlein, ‘serve impegno trasversale, il Pd c’è’

Roma, 29 nov (Adnkronos) – Sull’agricoltura “ci dobbiamo impegnare in forma trasversale, non sempre si coglie la centralita dell’agricoltura per le sfide del futuro. Il cibo è vita, c’è bisogno di dare la giusta centralità a questo tema. La nostra responsabilità è tenere alta l’attenzione sul settore agricolo”. Lo ha detto Elly Schlein nel suo intervento all’assemblea della Cia.

“E’ urgente intervenire contro l’emergenza climatica, l’agricoltura è sottoposta a uno stress profondo, gli agricoltori sono i primi a dover affrontare l’emergenza climatica”, ha spiegato la segretaria del Pd sottolineando: “Dobbiamo prendere per mano gli agricoltori e accompagnarli con misure e risorse per ridurre gli impatti negativi sul clima” e “fare una conversione ecologica che non sia contro ma insieme agi agricoltori”.

In Europa, “la strada giusta non è chiedere proroghe ma difendere l’agricoltura e l’industria italiane, battere i pugni per avere più risorse per accompagnare i cambiamenti. Il nostro Paese può guidare le trasformazioni anzichè arrivare in coda. Concentriamoci insieme per trovare le risorse che servono”, ha detto ancora Schlein parlando di “un lavoro comune da fare, contante sul nostro sforzo”.