Dal furto alla rapina. Cambia la tipologia di reato ma non la sostanza. A Sant’Agata de’ Goti si stanno vivendo momenti estremamente delicati rispetto al profilo della sicurezza e dell’ordine pubblico. Alla faccia di chi parla di allarmismo, nella mattinata di ieri un episodio che è del tutto raccapricciante. La cassiera di un noto supermercato del luogo che si trova nel pieno centro abitato si stava recando, come ogni Lunedì alla riapertura, presso la filiale di una delle banche locali per depositare l’incasso del fine settimana. E’ stata bloccata da un’auto e rapinata.

