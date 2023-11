Puglia: Pd, ‘contrari a proposta di reintrodurre Tfr per consiglieri regionali’

Roma, 28 nov (Adnkronos) – “In merito alla discussione relativa alla possibile reintroduzione del trattamento di fine mandato per i consiglieri regionali, all’odg del Consiglio regionale della Puglia, è bene precisare che tale questione non rientra in alcun modo nelle scelte del Partito Democratico”. Lo dicono Igor Taruffi, responsabile Organizzazione nazionale Pd; Davide Baruffi, responsabile Enti locali nazionale Pd; e Domenico De Santis, segretario regionale Pd Puglia.

“Pertanto, fermo restando il rispetto per l’autonomia degli eletti e del Consiglio regionale stesso, riteniamo doveroso chiedere a chi rappresenta il Pd in seno al Consiglio di negare il proprio sostegno a quella proposta -proseguono-. È bene quindi chiarire che l’assuzione di un provvedimento di questo genere non impegnerebbe altri che chi lo dovesse sostenere, in palese contrasto col Pd”.