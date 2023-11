Mo: Pentagono, ‘sospesi voli dei droni su Gaza’

Washington, 28 nov. (Adnkronos) – Il portavoce del Pentagono Patrick Ryder ha dichiarato in una conferenza stampa che gli Stati Uniti hanno rispettato l’accordo di tregua e hanno sospeso i voli di droni su Gaza. “Quei voli sono stati sospesi per ora”, ha detto il funzionario.

L’esercito americano ha riferito che stava effettuando voli di droni su Gaza per aiutare nella ricerca dei prigionieri americani tenuti nell’enclave.