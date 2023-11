Una vittoria per tirare una riga netta dopo il rovinoso ko di Monopoli e per riprendere in fretta la marcia verso il primo posto. E’ quello che serviva al Benevento che batte 2-1 il Monterosi Tuscia, ritrova i tre punti e resta in scia della capolista Juve Stabia, riprendendosi il secondo posto in coabitazione con il Picerno e guadagnando un vantaggio di tre punti sull’Avellino.

