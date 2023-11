Energia: Speranzon (Fdi), ‘Schlein faccia tosta, fine mercato tutelato con governo migliori e Pd’

Roma, 28 nov. (Adnkronos) – “Sulla mancata proroga del mercato tutelato Elly Schlein ha davvero una bella faccia tosta e soprattutto la memoria corta. Infatti, è stato ‘il governo dei migliori’ con il Pd in maggioranza ad inserire la fine del mercato tutelato per l’energia come obiettivo del Pnrr. All’epoca Fratelli d’Italia aveva votato contro, mentre proprio il Pd fu a favore di questa scelta. Adesso la segretaria Dem si sveglia dal letargo e scopre che era una pessima idea, imputando alla presidente Meloni la responsabilità di un obiettivo che il Pd ha inserito nel Pnrr”. Lo afferma Raffaele Speranzon, vicecapogruppo vicario di Fratelli d’Italia al Senato.

“Noi invece -aggiunge- lo sapevamo dall’inizio e infatti sul Pnrr, sul mercato tutelato, come su tutti i principali dossier stiamo cercando di porre rimedio agli scempi dei Governi precedenti quando il Pd dettava la linea. Schlein chieda scusa ad alta voce agli italiani e la smetta di raccontare bugie”.