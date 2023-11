Energia: Calenda, ‘Pd fa opposizione come collettivo liceo centro storico’**

Roma, 28 nov. (Adnkronos) – “Questa è un insopportabile strumentalizzazione del Pd. La fine del mercato tutelato è una riforma del Pnrr votata anche dal Pd e prevista da Draghi. Fare opposizione così non porta a nulla. Non siamo il Collettivo di un liceo del centro storico”. Così Carlo Calenda sui social.

“Insieme al generico No della Schlein al nucleare si conferma che il Pd non ha una linea di governo. Solo generici richiami al green e denuncia di fantasmagoriche lobby ogni volta che si parla di economia. Praticamente i 5S vecchia maniera”.