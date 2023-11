Violenza su donne: Ronzulli (Fi), ‘grave attacco contro sede pro-vita’

Roma, 27 nov. (Adnkronos) – “È inaccettabile che la manifestazione di sabato contro il femminicidio e la violenza di genere si sia lasciata alle spalle le tracce di episodi di quella violenza che si sostiene di voler combattere. Prendere d’assalto la sede di Pro-vita, con scritte offensive, minacciose e intimidatorie, è gravissimo. Episodi come questo, per non parlare di frasi, slogan e alcuni cartelli esposti durante il corteo, dimostrano come la strada per vincere questa guerra sia ancora lunga, e non tutti sembrano aver compreso che la si può combattere con efficacia solo tutti insieme. Sarebbe auspicabile che le forze politiche, anche a sinistra, condannino in modo unanime questo atto, ancor più grave perché è stato commesso proprio in un giorno dedicato alla lotta contro le violenze”. Così, la vicepresidente del Senato, Licia Ronzulli.