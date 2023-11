Violenza su donne: Lupi (Nm), ‘solidarietà a pro vita e famiglia, condanniamo l’assalto’

Roma, 27 nov. (Adnkronos) – “La manifestazione di Roma contro la violenza sulle donne è stata straordinaria per partecipazione ed intensità. Ma non riusciamo a comprendere e condanniamo duramente, la violenza da parte di chi si professa contro ogni forma di aggressione. L’intimidazione violenta nei confronti dell’associazione Pro Vita e Famiglia durante la manifestazione a Roma va duramente condannata. O ci sono violenti da giustificare? Per noi non è così, e vogliamo inviare ai prolife la solidarietà mia e del gruppo Noi moderati perché gesti come questi non si ripetano più”. Lo dice il leader di Noi moderati Maurizio Lupi.