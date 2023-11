Violenza su donne: Conte, ‘assalto a Pro Vita? Condanno violenze ma Meloni dia risposte’

Roma, 27 nov. (Adnkronos) – L’assalto alla sede di Pro Vita? “Condanniamo sempre gli atti di violenza, ci troveranno sempre contro. Però non vorrei che questo fosse un modo per sminuire una grande mobilitazione, una grande risposta a favore del riscatto delle donne, contro ogni sopruso o arbitrio”. Così il leader del M5S, Giuseppe Conte, risponde in un punto stampa a Napoli alle domande dei cronisti sul caso che ha portato anche la premier, Giorgia Meloni, ha esprimere una netta condanna, polemizzando contro chi non aveva preso posizione. “La Meloni – continua dunque Conte – piuttosto dia risposte, ad esempio sul reddito di libertà: istituito dal governo Conte 2, noi abbiamo chiesto che sia portato a 1200 euro mensili, per consentire alle donne e ai propri figli di creare le condizioni per un riscatto”.