Salario minimo: Scotto (Pd), ‘rinnoviamo richiesta audizione Calderone’

Roma, 27 nov (Adnkronos) – “Rinnoviamo la richiesta di audire la ministra Calderone in Commissione lavoro alla luce dell’emendamento presentato dalla destra sul salario minimo”. Lo dice Arturo Scotto, capogruppo Pd in commissione lavoro.

“Siccome trasformano una legge di iniziativa delle opposizioni in una delega all’esecutivo, ci sembra il minimo sindacale poter ascoltare almeno l’opinione di chi quella delega dovrà ricevere. Non è una questione di educazione, ma un diritto di chi quella legge l’ha presentata e voluta e oggi rischia di vedersela stravolta in barba al Parlamento”, aggiunge Scotto.