Roma, 27 nov (Adnkronos) – Per i sindaci “il terzo mandato è un errore per tutti”. Lo ha detto Matteo Renzi a Italia direzione Nord. “Ho discusso con Decaro, uno dei sindaci più bravi d’Italia, che ha chiesto il terzo mandato, non glielo hanno dato e credo non lo daranno più nè a lui nè a altri. Sui presidenti di regione è diverso, ma sui comuni io penso di no”, ha aggiunto il leader di Iv.