Se il centrodestra cerca la donna (la quarta), il centrosinistra cerca la quadra. Scade venerdì alle 12 il termine per presentare le liste dei candidati al consiglio provinciale, che possono essere consegnate già il giorno precedente dalle 8 alle 20, dopodiché i 50 componenti delle 5 liste che dovrebbero essere in campo (due Mastella, una ciascuna Essere democratici, Pd e centrodestra) intensificheranno i contatti per accaparrarsi il voto dei colleghi consiglieri e sindaci dei 76 Comuni chiamati a rinnovare l’assemblea della Rocca (S. Giorgio del Sannio e Torrecuso sono commissariati, pertanto sono esclusi dalle operazioni elettorali).

