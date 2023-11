Politica: Pecoraro Scanio, ‘Vendola? Mai smesso, non mi candido ma in futuro farei ministro’**

Roma, 27 nov. (Adnkronos) – “Ma veramente io non ho mai smesso”. Alfonso Pecoraro Scanio, ministro dell’Ambiente con Romano Prodi, risponde così quando gli viene chiesto se potrebbe essere tentato dal ritorno alla politica ‘attiva’ come Nichi Vendola, eletto ieri presidente di Sinistra Italiana. “Non ho mai smesso di fare attività politica. A parte l’università dove insegno da 15 anni, sostengo da tempo M5S e Conte, ho organizzato una lista per Virginia Raggi. I 5 Stelle sono gli unici ad avere una spinta innovativa”. E domani Pecoraro Scanio, che è anche presidente della Fondazione Univerde, sarà con Conte al Senato per un’iniziativa di EcoDigital, la rete di cui l’ex-ministro è promotore insieme a Loredana De Petris.

Un progetto che mette insieme transizione ecologica e digitale. “L’obiettivo è quello di mettere insieme un’area progressista, civica, ecologista con protagonisti giovani innovatori, amministratori locali, influencer e startupper per una ‘rivoluzione’ EcoDigital che favorisca la transizione energetica, l’economia circolare e una svolta ecologista mettendo in campo gli strumenti più innovativi e sostenibili e risorse umane competenti”, il senso della Rete animata da Pecoraro Scanio.

Che nel progetto mette anche la sua esperienza di professore universitario: “Senza il coinvolgimento dei giovani la transizione ecologica è destinata a fallire. Le nuove generazioni chiedono di essere protagoniste della rivoluzione EcoDigital e la Rete nasce proprio con questo intento. Hanno entusiasmo e pretendono un futuro vivibile contro il cambiamento climatico in atto”. Ci sono le europee tra poco, non è che si candida? “No, non è nei miei progetti. Poi, per carità, non si può escludere mai nulla. Ma ecco direi proprio di no. Poi tra qualche anno se un’area progressista sarà in grado di battere la destra e andare al governo, il ministro dell’Innovazione lo farei volentieri…”.