Giustizia: Costa, ‘sottoscrivo Crosetto, ha parlato di riunioni non di inchieste’

Roma, 27 nov. (Adnkronos) – “Crosetto è stato messo in croce per aver detto cose che sono sotto gli occhi di tutti. Li avete ascoltati gli interventi ai congressi delle correnti di Area e Md? L’avete letta l’intervista al segretario di Area? Le avete viste le prese di posizione dell’Anm tese a condizionare il legislatore su riforme in itinere? Crosetto non ha parlato di inchieste, ma di riunioni di corrente. Se mi dite dove si firma, vado a sottoscrivere le sue parole”. Così Enrico Costa, deputato di Azione.